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Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде Алексей Лобанов и Александр Сулима найдены живыми

03 апреля 2018 15:10  [67] Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде Алексей Лобанов и Александр Сулима найдены живыми. Об этом поисково-спасательная группа "Рысь" сообщила 3 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, Алексей Лобанов 1997 года рождения в 8:00 31 марта ушел из дома на ул. Болотникова и не вернулся.

Александр Сулима 1997 года рождения 30 марта в 19:00 ушел из дома в пер. Камчатский и не вернулся.

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