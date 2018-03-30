Пропавшие в Нижнем Новгороде Алексей Лобанов и Александр Сулима найдены живыми Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде Алексей Лобанов и Александр Сулима найдены живыми. Об этом поисково-спасательная группа "Рысь" сообщила 3 апреля 2018 года.

Ранее сообщалось, Алексей Лобанов 1997 года рождения в 8:00 31 марта ушел из дома на ул. Болотникова и не вернулся.

Александр Сулима 1997 года рождения 30 марта в 19:00 ушел из дома в пер. Камчатский и не вернулся.