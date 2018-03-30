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Общество

Организаторы проекта "АнтиЯма" предлагают нижегородцам формировать очередность ямочного ремонта

03 апреля 2018 15:22  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцам предложено формировать очередность ямочного ремонта через группу в соцсети. Об этом сообщают организаторы проекта "АнтиЯма-НН", запущенного в социальной сети "Вконтакте" 3 апреля 2018 года.

По данным организаторов, главной задачей проекта является определение приоритетности при выполнении ямочного ремонта подрядными организациями. Сообщается, что 13 апреля первый сформированный с учетом голосов жителей рейтинг будет передан в департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Также нижегородцы могут опубликовать в группе заявки на ремонт ям, представляющих опасность для участников дорожного движения, подкрепляя свою заявку фото или картой с точной меткой.

"Работы стартуют 15 апреля при условии, что среднесуточная температура к этому времени будет держаться на положительных отметках. С 15 апреля по 15 мая приоритет будет отдаваться ямочному ремонту автомобильных дорог категорий "А", "Б" с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного городского транспорта. Голосование за те улицы, которые требуют внимания в первую очередь, будет проводиться по ссылкам на Google Docs на основании списка, созданного после инспекционных объездов по проверке состояния улично-дорожной сети Нижнего Новгорода", - сообщает инициативная группа.

Напомним, что с 4 февраля 2018 года по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова на Фейсбуке была создана официальная группа "Антиснег – Нижний Новгород". По итогам первого месяца работы в группу поступило 770 заявок.

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