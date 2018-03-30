Последние новости рубрики Происшествия
03 апреля 2018 16:05  [80] Нижегородец подозревается в покушении на сбыт наркотиков и угрозе ножом сотруднику полиции
03 апреля 2018 15:47  [100] Волонтеры просят помощи в поисках уехавший из Нижнего Новгорода в Дзержинск Светланы Гардеенковой
03 апреля 2018 15:10  [126] Пропавшие в Нижнем Новгороде Алексей Лобанов и Александр Сулима найдены живыми
03 апреля 2018 13:56  [676] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Павлове Нижегородской области Александра Комшилова
03 апреля 2018 11:54  [163] Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода подозревается в убийстве мужа
03 апреля 2018 11:10  [337] Прокуратура и МЧС проводят проверку в "ФизКульт Старт" на ул. Белинского в Нижнем Новгороде 3 апреля
02 апреля 2018 18:45  [1438] Волонтеры просят помощи в поисках троих пропавших в Нижнем Новгороде
02 апреля 2018 15:41  [202] Пропавший в Павлове Нижегородской области 17-летний воспитанник детдома найден живым 2 апреля
02 апреля 2018 15:38  [310] Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Богородске Нижегородской области
02 апреля 2018 14:42  [1455] Экс-полицейский подозревается в избиении гражданской жены в Арзамасе Нижегородской области
Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на сбыт наркотиков и угрозе ножом сотруднику полиции

03 апреля 2018 16:05  [80] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в покушении на сбыт наркотиков и угрозе ножом сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 3 апреля 2018 года.

По версии следствия, 12 января 2018 года 23-летний обвиняемый через интернет получил от неустановленного лица информацию о расположении "закладки" с наркотическими средствами на ул. Коминтерна (Сормовский район). Мужчина забрал наркотик весом 11 г и намеревался разместить их в другие тайники на той же улице для передачи информации об их координатах своему сообщнику через мессенджер.

После того, как подозреваемый разложил 11 "закладок", он был задержан сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области. При этом обвиняемый достал имевшийся при нем нож, и, угрожая им сотрудникам полиции, попытался скрыться. Подоспевшие сотрудники регионального управления Росгвардии задержали мужчину.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме, он заключен под стражу.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph