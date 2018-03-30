Нижегородец подозревается в покушении на сбыт наркотиков и угрозе ножом сотруднику полиции Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородец подозревается в покушении на сбыт наркотиков и угрозе ножом сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 3 апреля 2018 года.

По версии следствия, 12 января 2018 года 23-летний обвиняемый через интернет получил от неустановленного лица информацию о расположении "закладки" с наркотическими средствами на ул. Коминтерна (Сормовский район). Мужчина забрал наркотик весом 11 г и намеревался разместить их в другие тайники на той же улице для передачи информации об их координатах своему сообщнику через мессенджер.

После того, как подозреваемый разложил 11 "закладок", он был задержан сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области. При этом обвиняемый достал имевшийся при нем нож, и, угрожая им сотрудникам полиции, попытался скрыться. Подоспевшие сотрудники регионального управления Росгвардии задержали мужчину.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Вину в содеянном обвиняемый признал в полном объеме, он заключен под стражу.