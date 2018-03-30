Чистая прибыль нижегородского "Завода "Красный Якорь" в 2017 году выросла на 2,4% Бизнес

Чистая прибыль АО "Завод "Красный Якорь" (Нижний Новгород) в 2017 году выросла на 2,36% по сравнению с 2016 годом – до 11 млн 775 тысяч рублей.

Как сообщается в отчете общества, выручка в 2017 году снизилась на 3,78% по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 155 млн 365 тысяч рублей, себестоимость снизилась на 6,49% - до 889 млн 985 тысяч рублей.

Прибыль от продаж "Красного Якоря" в 2017 году составила 48 млн 197 тысяч рублей, в то время как в 2016 году предприятие получило убыток от продаж 679 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,67 раза – до 25 млн 849 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность завода в течение 2017 года снизилась на 42,02% - до 104 млн 243тысяч рублей, кредиторская задолженность уменьшилась на 4,68% - до 857 млн 517 рублей.

Напомним, в 2016 году чистая прибыль "Завода Красный якорь" выросла более чем на 8% - до 11,5 млн рублей.

СПРАВКА:

АО "Завод "Красный Якорь" – крупнейшее российское предприятие по производству якорных, грузовых и тяговых цепей, цепей для горного оборудования, грузоподъемных строп, такелажа, а также комплектующих к ним.