Последние новости рубрики Бизнес
03 апреля 2018 16:47  [171] Завод "Труд" в Нижегородской области увеличил убыток на 12% в 2017 году
03 апреля 2018 16:16  [75] Чистая прибыль нижегородского "Завода "Красный Якорь" в 2017 году выросла на 2,4%
03 апреля 2018 15:50  [453] Роспотребнадзор предупреждает нижегородских предпринимателей о случаях мошенничества под видом проверок
03 апреля 2018 15:06  [87] Макрорегиональный филиал "Волга" ПАО "Ростелеком" представил новые предложения с антивирусами
03 апреля 2018 14:45  [682] Бывший гендиректор бумкомбината "Волга" в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в растрате
03 апреля 2018 14:22  [111] Завод "Чкаловская судоверфь" в Нижегородской области получил убыток более 36 млн рублей по итогам 2017 года
03 апреля 2018 13:27  [103] Акция "Т Плюс" по списанию пени за просрочку пройдёт в Нижегородской области с 3 апреля по 31 мая
03 апреля 2018 12:00  [132] Чистый убыток нижегородского ЗАО "Управление отходами - НН" в 2017 году сократился на 20,5%
03 апреля 2018 11:57  [1023] Суд взыскал с ЗМЗ в Нижегородской области более 67 млн рублей в пользу Росприроднадзора
03 апреля 2018 10:38  [1010] Суд признал недействительной сделку по увеличению уставного капитала ООО "Регион-52" на 1 млн рублей
Бизнес

Чистая прибыль нижегородского "Завода "Красный Якорь" в 2017 году выросла на 2,4%

03 апреля 2018 16:16  [75] Бизнес

Чистая прибыль АО "Завод "Красный Якорь" (Нижний Новгород) в 2017 году выросла на 2,36% по сравнению с 2016 годом – до 11 млн 775 тысяч рублей.

Как сообщается в отчете общества, выручка в 2017 году снизилась на 3,78% по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 155 млн 365 тысяч рублей, себестоимость снизилась на 6,49% - до 889 млн 985 тысяч рублей.

Прибыль от продаж "Красного Якоря" в 2017 году составила 48 млн 197 тысяч рублей, в то время как в 2016 году предприятие получило убыток от продаж 679 тысяч рублей. Прибыль до налогообложения выросла в 1,67 раза – до 25 млн 849 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность завода в течение 2017 года снизилась на 42,02% - до 104 млн 243тысяч рублей, кредиторская задолженность уменьшилась на 4,68% - до 857 млн 517 рублей.

Напомним, в 2016 году чистая прибыль "Завода Красный якорь" выросла более чем на 8% - до 11,5 млн рублей.

СПРАВКА:
АО "Завод "Красный Якорь" – крупнейшее российское предприятие по производству якорных, грузовых и тяговых цепей, цепей для горного оборудования, грузоподъемных строп, такелажа, а также комплектующих к ним.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph