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Политика

Первый отчет главы Нижнего Новгорода Владимира Панова состоится по итогам отработанного им года

03 апреля 2018 17:15  [147] Политика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первый отчет главы Нижнего Новгорода Владимира Панова состоится по итогам отработанного им года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в горадминистрации 3 апреля 2018 года.

Согласно Уставу города "глава города Нижнего Новгорода обязан представлять городской Думе города Нижнего Новгорода отчет о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Нижнего Новгорода, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой города Нижнего Новгорода, не реже одного раза в год". "Так как Владимир Панов вступил в должность 17 января 2018 года, логичным будет отчитаться за год работы мэром не ранее января 2019 года", - добавили в горадминистрации.

Напомним, большую часть 2017 года администрацию Нижнего Новгорода возглавлял Сергей Белов, который сейчас является директором ОАО "Нижегородский водоканал".

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