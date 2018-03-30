Розыгрыш автомобиля состоится среди участников "Субботника по-канавински" в Нижнем Новгороде в 2018 году Общество

Розыгрыш автомобиля состоится среди участников "Субботника по-канавински 2018" в Нижнем Новгороде. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 3 апреля 2018 года.

Согласно информации, в администрации Канавинского района Нижний Новгород состоялось совещание с руководителями промышленных предприятий, торговых центров, детских садов, образовательных организаций и учреждений культуры, ТСЖ и ЖСК по вопросам проведения месячника по благоустройству.

На закрепленных территориях планируется выполнение работ: ворошение снега, ремонт входных групп, фасадов, ограждений, урн, очистка газонов от мусора, вырубка поросли, кронирование деревьев, побелка стволов.

Традиционно во время месячника по благоустройству в 2018 году администрацией Канавинского района проводится акция "Субботник по-канавински 2018", в ходе которой участники районных субботников получают возможность выиграть ценные призы, главным из которых станет автомобиль.

Для участия в розыгрыше необходимо отработать на субботниках не менее шести часов, а также зарегистрироваться в ведомости участников розыгрыша. Ведомости вместе с фото проведенного субботника необходимо сдать ответственному сотруднику от администрации Канавинского района для получения лотерейного билета.

Напомним, месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля

Напомним также, воспитательница детсада выиграла автомобиль в лотерее "Субботник по-канавински" в августе 2017 года.