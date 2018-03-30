Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 4 апреля автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 3 на 4 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Канавинском районе на ул. Керченская; в Нижегородском районе на ул. Большая Покровская, ул. Октябрьская, Зеленском съезде, ул. Варварская, пл. Свободы, ул. Горького, пл. Горького, ул. Ильинская, пл. Минина, ул. Минина, ул. Провиантская, пер. Крутой, Нижневолжской набережной, ул. Нестерова, ул. Белинского, ул. Ошарская, пл. Лядова, ул. Большая Печерская; в Советском районе на ул. Васюнина, пр. Гагарина, пл. Лядова, ул. Горловская.

В Автозаводском, Московском, Приокском и Сормовском районах вывоз снега не запланирован.