Подрядчику грозит штраф до 100 тысяч рублей за провал на ул. Ильинской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудникам виновной в создании провала на ул. Ильинской в Нижнем Новгороде организации грозит штраф до 100 тысяч рублей. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 3 апреля 2018 года.

Согласно информации, специалисты управления административно-технического и муниципального контроля администрации города установили причины деформации асфальтового покрытия на ул. Ильинской у дома №49.

По словам начальник управления Ивана Соловьева, провал на проезжей части произошел из-за некачественно выполненных работ по устройству кабельного колодца связи.



"На сегодняшний день картина произошедшего нам полностью ясна. Никакие разрешения на установку данного колодца нами не выдавались. Подрядная организация провела работы несанкционированно, в период мартовских праздников. На тот момент температурные значения были отрицательными, а в холодное время уплотнить грунт качественно и без последствий невозможно. Свою вину компания признала. В настоящее время наши специалисты составляют протокол о привлечении подрядчика к административной ответственности", - отметил Соловьев.

Он уточнил, что сотрудники организации, ответственной за повреждение асфальтового покрытия, приступили к восстановительным работам. При наступлении устойчивых положительных температур участок вокруг колодца сетей связи будет заасфальтирован.

Отмечается, что качество выполненных восстановительных работ проверят с помощью специализированной лаборатории департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Кроме того, мэрия готова предоставить по запросу суда всю необходимую информацию о подрядчике для истребования возмещения материального ущерба владельцам транспортных средств, пострадавших в результате инцидента с просадкой колодца связи.

В управлении добавили, что в ближайшее время представители организации, несанкционированные действия которой привели к повреждению дороги, будут вызваны на заседание административно-технической комиссии Нижегородского района. По итогам рассмотрения дела виновные лица будут привлечены к административной ответственности – штрафу от 50 до 100 тысяч рублей.

По информации НИА "Нижний Новгород", работы выполняла компания "Энергострой" (ООО).