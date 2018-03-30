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Общество

Количество выявленных на линиях автобусов НПАТ с техническими неисправностями выросло на 18% в январе-феврале

03 апреля 2018 19:26  [141] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Количество выявленных на линиях автобусов НПАТ с техническими неисправностями выросло на 18% в январе-феврале 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом директор департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова сообщила в ответе на имя председателя комиссии по транспорту Гордумы Алексея Гойхмана от 22 марта 2018 года. Текст письма есть в распоряжении НИА "Нижний Новгород".

Кузнецова говорит о том, что по информации, предоставленной отделом технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД, в период с 1 января по 28 февраля 2018 года инспекторами была проведена проверка 713 автобусов.

По итогам проверок было выявлено 374 нарушения, в результате которых водителей привлекли к административной ответственности (за тот же период 2017 года их было 323, рост составил 16%), 251 нарушение сопровождалось управлением автобуса при наличии технической неисправности (в 2017 – 212, рост 18%), выявлено 57 нарушений правил перевозки пассажиров (в 2017 году - 34), 20 нарушений связано с управлением ТС без полиса ОСАГО (в 2017 году - 2). В результате было выдано 97 представлений об устранении выявленных недостатков технического состояния транспорта (в 2017 году - 104).

Также Кузнецова сообщила о серьезной нехватке водителей. "В настоящее время неукомплектованность водительских кадров в филиалах МП "Нижегородпассажиравтотранс" составляет 570 человек, кондукторов 654 человека. Невыполнение рейсов из-за нехватки водителей произошло в 20% случаев в январе 2018 года, и в 33% случаев - в феврале 2018 года", - говорится в ответе дептранса.

Напомним также, что "Нижегородпассажиравтотранс" планирует выделить почти 20 млн рублей на поставку запчастей для автобусов ЛиАЗ и МАЗ.

Как сообщалось ранее, прокуратура начала проверки в МП "Нижегородпассажиравтотранс" в связи с односторонними изменениями цен на топливо. 20 марта УЭБиПК ГУ МВД проводило оперативные мероприятия в офисе и.о. гендиректора НПАТ Дмитрия Цыганкова.

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Теги:
ГИБДД НПАТ
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