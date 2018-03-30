Более 200 тысяч куличей ежегодно освящают нижегородцы к Пасхе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 200 тысяч куличей ежегодно освящают нижегородцы к празднику Пасхи. Об этом протоирей, руководитель отдела культуры Нижегородской епархии Михаил Сторонкин сообщил на пресс-конференции 4 апреля 2018 года.



По его словам, ежегодно в первый пасхальный день или перед праздником освящается не менее 100 тысяч куличей, итоговая цифра превышает 300 тысяч.



"Кто-то ходит освящать куличи в храм, у кого-то нет такой возможности, поэтому будет достаточно праздничной молитвы. Но ежегодно количество тех, кто хочет попасть в храм в пасхальные дни, не уменьшается", - отметил Сторонкин.



Он также напомнил, что главное пасхальное богослужение по традиции состоится в соборе святого благоверного князя Александра Невского под руководством митрополита Георгия. Туда же прибудет благодатный огонь из Москвы. Традиционные праздничные службы начнутся в храмах в 23:00 7 апреля.



В 2018 году Пасха будет отмечаться 8 апреля. Великий пост, который в этом году начался с 19 февраля, завершится 7 апреля.