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Общество

Нижегородская прокуратура направила в суд четыре иска о блокировке сайтов по продаже поддельных дипломов

04 апреля 2018 16:06  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд четыре иска о блокировке сайтов по продаже поддельных дипломов. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 4 апреля 2018 года.

Согласно информации, прокуратурой в ходе проверок были выявлены сайты, на которых размещена информация по продаже поддельных дипломов о высшем образовании высших учебных заведений.

В связи с этим прокуратура подала в суд четыре иска о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, и блокировке доступа к сайтам, разместившим такую информацию.

Один из исков Нижегородский районный суд удовлетворил, три остальных находятся на рассмотрении.

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