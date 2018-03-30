Нижегородская прокуратура направила в суд четыре иска о блокировке сайтов по продаже поддельных дипломов

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Прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд четыре иска о блокировке сайтов по продаже поддельных дипломов. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 4 апреля 2018 года.
Согласно информации, прокуратурой в ходе проверок были выявлены сайты, на которых размещена информация по продаже поддельных дипломов о высшем образовании высших учебных заведений.
В связи с этим прокуратура подала в суд четыре иска о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ, и блокировке доступа к сайтам, разместившим такую информацию.
Один из исков Нижегородский районный суд удовлетворил, три остальных находятся на рассмотрении.
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