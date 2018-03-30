Последние новости рубрики Политика
04 апреля 2018 16:58  [328] "Единая Россия" исключила депутата нижегородской Думы Олега Сорокина из партии за вождение в нетрезвом виде
03 апреля 2018 18:29  [523] Шамиль Аляутдинов заявил о сложении полномочий секретаря МО "Единой России" в Нижегородском районе
03 апреля 2018 17:15  [368] Первый отчет главы Нижнего Новгорода Владимира Панова состоится по итогам отработанного им года
03 апреля 2018 14:30  [250] Адвокат объявленного в международный розыск депутата ЗС НО Александра Глушкова обжаловал его арест
03 апреля 2018 14:17  [318] Адвокат нижегородского депутата Николая Ингликова обжаловал его арест
03 апреля 2018 12:37  [365] Суд продлил арест экс-главе администрации Кстовского района Нижегородской области Кириллу Культину до 5 мая
02 апреля 2018 14:31  [649] Постановление о лишении депутата Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина водительских прав вступило в законную силу
02 апреля 2018 09:54  [1695] Олег Родин стал председателем нижегородского отделения партии "Яблоко"
31 марта 2018 12:03  [2287] Анна Петкогло покидает должность координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде
30 марта 2018 18:44  [2482] Нижегородские депутаты братья Глушковы объявлены в международный розыск
Политика

"Единая Россия" исключила депутата нижегородской Думы Олега Сорокина из партии за вождение в нетрезвом виде

04 апреля 2018 16:58  [328] Политика
Олег Владимирович Сорокин

Олег Владимирович Сорокин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Единая Россия" исключила депутата городской Думы Нижнего Новгорода Олега Сорокина из партии за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в НРО партии 4 апреля 2018 года.

В НРО "Единой России" заявляют о жесткой позиции по отношению к тем, кто утратил доверие.

Согласно информации, 4 апреля по решению местного политсовета местного отделения Канавинского района Олег Владимирович Сорокин исключен из партии за управление квадроциклом в нетрезвом состоянии. Решение суда о лишении его водительских прав вступило в силу 30 апреля.

"Согласно решению президиума генерального совета партии, управление членом партии транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является действием, дискредитирующим партию и несовместимым с его членством в "Единой России". В случае вступления в силу судебных решений в отношении члена партии, вынесенного по факту управления им транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, следует незамедлительно принимать решение об исключении его из партии. Таким образом, нижегородское региональное отделение партии со всей ответственностью подходит к вопросам партийной репутации и проявляет жесткую позицию по отношению к тем, кто ее дискредитирует", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 17 апреля на собрании фракция "Единая Россия" в Думе Нижнего Новгорода будет рассмотрен вопрос об исключении Олега Сорокина из фракции "Единая Россия". Об этом сообщила руководитель фракции Елизавета Солонченко. "Мы крайне серьезно относимся к дисциплине в своих рядах. Поэтому вопрос в обязательном порядке будет рассмотрен депутатами на ближайшем собрании фракции", - заявила она.

Напомним, Сорокин 21 февраля был лишен права управлять транспортными средствами на год и семь месяцев. Не согласившись с постановлением, защитником Сорокина была подана апелляционная жалоба. Канавинский райсуд 30 марта оставил жалобу без удовлетворения.

Как сообщалось ранее, 6 января 2018 года Сорокин был задержан сотрудниками ГИБДД за пьяную езду на квадроцикле в Городецком районе. Свою вину он не признавал, однако на медицинском освидетельствовании в крови депутата был обнаружен алкоголь в размере 0,3 промилле.

Также напомним, что прокуратура добивается лишения Олега Сорокина мандата депутата за занижение доходов в декларации.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph