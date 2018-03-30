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Культура и отдых

Шесть молодых артистов и один бутафор стали получателями премии "Нижегородская жемчужина" по итогам 2017 года

04 апреля 2018 17:58  [292] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Шесть молодых артистов и один бутафор стали получателями премии "Нижегородская жемчужина". Об этом сообщается в постановлении горадминистрации от 3 апреля 2018 года.

Согласно информации, ежегодная премия и дипломы будут вручены молодым театральным деятелям за достижения в 2017 году. Размер одной премии составил 10 тысяч 690 рублей.

Награды будут вручены: артисту театра комедии Ивану Гапонову, артистке балета театра оперы и балета Татьяне Казановой, бутафору театра кукол Любови Кальсиной, артистке балета камерного музыкального театра Юлии Кантаевой, артисту ТЮЗа Константину Кузьмичеву, артисту драмтеатра Александру Лапшову, артисту театра пантомимы "Преображение" Станиславу Фокину.

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