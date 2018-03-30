Двое мужчин пострадали на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин пострадали на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире многоквартирного дома на ул. Мончегорская поступило в МЧС в 00:23. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 18 человек, в том числе четверых детей. Еще три человека были спасены пожарными при помощи масок для спасаемых.

В результате пожара пострадали двое мужчин 1984 и 1987 годов рождения, находившиеся на момент пожара в горящей квартире. Оба были госпитализированы в лечебные учреждения Нижнего Новгорода.

В результате пожара сгорело домашнее имущество в квартире на площади 42 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий был задействован 51 человек личного состава и 12 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.