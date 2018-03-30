Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе Нижнего Новгорода 4 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе Нижнего Новгорода 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:45 на ул. Бекетова, 8. Согласно информации водитель автобуса ЛиАЗ-529360, следовавшего по маршруту №72, совершил наезд на 17-летнюю девушку. Пешеход переходила проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

После ДТП пострадавшая была направлена в больницу, после осмотра отпущена.