Последние новости рубрики Происшествия
05 апреля 2018 11:52  [4] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде Дениса Киселева
05 апреля 2018 11:36  [49] Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе Нижнего Новгорода 4 апреля
05 апреля 2018 09:55  [548] Нижегородец подозревается в покушении на убийство гостя ножом
05 апреля 2018 09:24  [88] Двое мужчин пострадали на пожаре в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 4 апреля
04 апреля 2018 11:56  [1403] Житель Сарова Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в жестоком избиении пасынка ремнем
04 апреля 2018 10:32  [1525] Водитель без прав погиб при столкновении с КамАЗом в Тонкинском районе Нижегородской области 3 апреля
04 апреля 2018 09:50  [1318] Пожар произошёл в частном доме в Нижегородской области из-за детской шалости 3 апреля
03 апреля 2018 19:13  [322] Волонтеры просят помощи в поисках 10-летнего жителя Нижегородской области Матвея Дьячкова
03 апреля 2018 17:59  [379] Заявление внука умершей в больнице нижегородки Клавдии Кузьминой рассмотрят в ГУ МВД в течение апреля
03 апреля 2018 16:05  [207] Нижегородец подозревается в покушении на сбыт наркотиков и угрозе ножом сотруднику полиции
Происшествия

Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе Нижнего Новгорода 4 апреля

05 апреля 2018 11:36  [49] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобус сбил 17-летнюю девушку в Советском районе Нижнего Новгорода 4 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:45 на ул. Бекетова, 8. Согласно информации водитель автобуса ЛиАЗ-529360, следовавшего по маршруту №72, совершил наезд на 17-летнюю девушку. Пешеход переходила проезжую часть по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.

После ДТП пострадавшая была направлена в больницу, после осмотра отпущена.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph