Автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи 8 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи 8 апреля. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, автобус №31 будет двигаться по следующей схеме: от остановки "Сады" с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее – по маршруту; от конечного пункта "Поселок Нагулино" - с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее - по маршруту.

Движение автобуса №57 будет организовано от конечного пункта "Поселок Дубравный" с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее – по маршруту; при движении по проспекту 70 лет Октября – с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее – по маршруту.

В департаменте транспорта и связи уточнили, что в случае значительного увеличения пассажиропотока, в рейс будут выпущены дополнительные автобусы №№31, 53а и 57. Кроме того, на Пасху возобновится движение трамваев маршрута №8 "Поселок Гнилицы - улица Игарская".