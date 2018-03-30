Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2018 14:45  [33] Более 400 абонентов нижегородского "Теплоэнерго" воспользовались возможностью оплатить долги без пени за март
05 апреля 2018 14:41  [35] Автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи 8 апреля
05 апреля 2018 14:38  [41] "Транспортная дирекция ЧМ-2018" продлила прием заявок на вакансии временного персонала до 15 апреля
05 апреля 2018 14:35  [47] Электронный софт стал доступен в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома"
05 апреля 2018 14:23  [56] Около 17% болельщиков воспользуется правом бесплатного проезда во время ЧМ-2018, - РЖД
05 апреля 2018 13:50  [462] Нижегородский ТЦ "Седьмое небо" будет закрыт в дни проведения матчей ЧМ-2018
05 апреля 2018 13:47  [85] Первый случай присасывания клеща в 2018 году зарегистрирован в Гагинском районе Нижегородской области
05 апреля 2018 13:44  [123] Нижегородский минтранс определил пять стоянок для аккредитованных такси на период ЧМ
05 апреля 2018 13:34  [88] "Нужно приводить город в порядок в первую очередь для себя, а не для гостей", – Сергей Зуденков
05 апреля 2018 13:06  [91] Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует принять дополнительные меры для повышения открытости органов МСУ
Общество

Автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи 8 апреля

05 апреля 2018 14:41  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи 8 апреля. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, автобус №31 будет двигаться по следующей схеме: от остановки "Сады" с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее – по маршруту; от конечного пункта "Поселок Нагулино" - с заездом на Новое Стригинское кладбище, далее - по маршруту.

Движение автобуса №57 будет организовано от конечного пункта "Поселок Дубравный" с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее – по маршруту; при движении по проспекту 70 лет Октября – с заездом на Ново-Сормовское кладбище, далее – по маршруту.

В департаменте транспорта и связи уточнили, что в случае значительного увеличения пассажиропотока, в рейс будут выпущены дополнительные автобусы №№31, 53а и 57. Кроме того, на Пасху возобновится движение трамваев маршрута №8 "Поселок Гнилицы - улица Игарская".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph