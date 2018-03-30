Нижегородский минздрав планирует перенести амбулаторию в п. Мулино в отремонтированное помещение до 6 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство здравоохранения Нижегородской области планирует временно перенести амбулаторию в п. Мулино Володарского района в отремонтированное помещение до 6 мая. Об этом пресс-служба губернатора и правительства региона сообщила 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, жители п. Мулино жаловались на состояние здания врачебной амбулатории на ул. Новой, 22 в социальных сетях. В связи с этим, врио губернатора Глеб Никитин поручил министру здравоохранения Антону Шаклунову провести проверку состояния амбулатории. Проверка показала, что помещения амбулатории находится в неудовлетворительном состоянии. Здание находится в собственности министерства обороны, которое сложило с себя полномочия по его содержанию.

"Мы не можем и не должны оказывать медицинскую помощь в подобных условиях, потому что качество и результаты лечения напрямую зависят от условий, в которых пациент это лечение получает", - сказал Шаклунов. Было принято решение временно перевести медицинские службы из здания на ул. Новая в помещение по ул. Гвардейская, 74, где размещается женская консультация, и имеются незадействованные площади.

С 9 апреля в амбулатории на ул. Гвардейской начнутся ремонтно-подготовительные работы, которые планируется завершить до 29 апреля. До 6 мая 2018 года амбулатория с ул. Новой переедет в новое помещение. Объявления о новом месте и режиме работы амбулатории будут размещены на стендах амбулаторий, сайте ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ", а также в местных СМИ.

"Временный характер переезда обусловлен, прежде всего, недостаточным для размещения всех служб набором помещений, а также определенными ограничениями, накладываемыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Кроме того, переезд нарушает привычный "географический" порядок получения медицинской помощи. Поэтому министерство здравоохранения Нижегородской области в ближайшие дни официально обратится в муниципалитет поселка Мулино с просьбой выделить новые дополнительные площади для амбулатории в районе "старого" городка", - добавил министр.

По данным министерства здравоохранения, в п. Мулино проживает порядка 13 тысяч человек, из которых 4,2 тысячи взрослых и 1,6 тысячи детей прикреплены к ГБУЗ НО "Володарская ЦРБ" и обслуживаются в Мулинской сельской врачебной амбулатории. Амбулатория располагается в двух местах: в здании по ул. Новая, д. 22 и в помещении по ул. Гвардейская, д. 74. В помещениях по улице Новая ведут прием участковый терапевт и участковый педиатр, а также функционирует клиническая лаборатория.

Напомним, правительство РФ выделило региону более 77 млн рублей на развитие медпомощи в сельской местности в 2018 году.