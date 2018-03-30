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Общество

Яйца подорожали на 1,3% в преддверии Пасхи в Нижегородской области

05 апреля 2018 17:06  [196] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Куриные яйца подорожали на 1,3% в Нижегородской области за период с 26 марта по 2 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата 4 апреля.

Согласно информации, за указанный период в регионе повысилась средняя цена на овощи: морковь (10,1% - до 31,7 рублей за килограмм), картофель (3,3% - до 27,9 рублей за килограмм), а также лук, белокочанную капусту. На 1,3% подорожали яйца куриные (до 56 рублей за десяток) и на 1,4% - макаронные изделия.

При этом на 0,8% снизилась средняя цена на свинину (с 218,5 до 216,9 рублей за кг), на 0,5% подешевело молоко (с 52,1 до 51,9 рублей за литр), на 0,7% - сливочное масло (с 496,01 до 492,5 рублей за кг). Также в пределах 1-2% снизились средние цены на пшеничную муку, куриное мясо, чай и гречневую крупу.

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