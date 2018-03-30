Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2018 13:23  [191] "Институт развития городской среды" намерен включить лучшие предложения горожан в проекты благоустройства Нижнего Новгорода
07 апреля 2018 20:41  [951] Мост в Гагинском районе Нижегородской области подтоплен из-за паводка 7 апреля
07 апреля 2018 16:38  [1064] "Жители, эвакуированные из аварийного дома в селе Умай, в конце мая уже смогут переехать в новое жилье", - Денис Москвин
07 апреля 2018 15:19  [1091] ООО "Техно Фасад" проведёт работы по ремонту фасада ДЮСШ "Мещера" в Нижнем Новгороде
07 апреля 2018 14:45  [1043] НГТУ и ННГУ планируют направить почти 33 млн рублей на ремонт фасадов
07 апреля 2018 13:36  [1215] Нижегородская природоохранная прокуратура выявила незаконный сброс промышленных отходов на полигоне "БорПром"
07 апреля 2018 12:54  [1198] Горадминистрация выделит 3,7 млн рублей на акарицидную обработку лесов в трёх районах Нижнего Новгорода
07 апреля 2018 12:11  [719] Ограничение движения на мосту через р. Кудьму в Нижегородской области сокращено до мая 2018 года
07 апреля 2018 11:55  [357] Холодное водоснабжение отключено в 33 домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 7 апреля
06 апреля 2018 18:31  [1179] Операция по локализации нефтяных пятен началась на р. Волге в Нижнем Новгороде
Общество

Учёные из ННГУ и Нижегородской академии МВД получили премию "Профессор года"

05 апреля 2018 18:12  [299] Общество

Двое нижегородских ученых получили общенациональную премию "Профессор года" по Приволжскому федеральному округу 5 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Премию получили доктор биологических наук, заведующий кафедрой биофизики ННГУ Владимир Воденеев и доктор юридических наук, академик, помощник начальника по научной работе Нижегородской академии МВД РФ Владимир Баранов.

Лауреатами премии по ПФО стали 11 ученых - из Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Казани, Саранска и других городов.

Как сообщают организаторы премии, Российское профессорское собрание, торжественные церемонии вручения премии проходят в 17 ведущих вузах России с 27 марта по 7 июня 2018 года. Вручение премии в региональной номинации организовано в семи федеральных округах.

СПРАВКА:
"Профессор года" – общественно-профессиональное почетное звание, присваиваемое Общероссийской общественной организацией "Российское профессорское собрание". Инициатива о создании премии была выдвинута и поддержана в ходе I Профессорского форума, прошедшего 1 февраля 2018 года в Москве. Первая церемония вручения премии "Профессор года" прошла в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 27 марта 2018 года и стала частью конференции "Проблемы преподавания педагогики в ведущих университетах: лучшие практики, тенденции, проблемы".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph