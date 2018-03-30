Учёные из ННГУ и Нижегородской академии МВД получили премию "Профессор года" Общество

Двое нижегородских ученых получили общенациональную премию "Профессор года" по Приволжскому федеральному округу 5 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Премию получили доктор биологических наук, заведующий кафедрой биофизики ННГУ Владимир Воденеев и доктор юридических наук, академик, помощник начальника по научной работе Нижегородской академии МВД РФ Владимир Баранов.

Лауреатами премии по ПФО стали 11 ученых - из Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Казани, Саранска и других городов.

Как сообщают организаторы премии, Российское профессорское собрание, торжественные церемонии вручения премии проходят в 17 ведущих вузах России с 27 марта по 7 июня 2018 года. Вручение премии в региональной номинации организовано в семи федеральных округах.

СПРАВКА:

"Профессор года" – общественно-профессиональное почетное звание, присваиваемое Общероссийской общественной организацией "Российское профессорское собрание". Инициатива о создании премии была выдвинута и поддержана в ходе I Профессорского форума, прошедшего 1 февраля 2018 года в Москве. Первая церемония вручения премии "Профессор года" прошла в актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 27 марта 2018 года и стала частью конференции "Проблемы преподавания педагогики в ведущих университетах: лучшие практики, тенденции, проблемы".