Акушер предстанет перед судом в Выксе Нижегородской области по обвинению в смерти роженицы Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Акушер предстанет перед судом в Выксе Нижегородской области по обвинению в смерти роженицы. Об этом сообщает СК РФ 5 апреля 2018 года.

По версии следствия, 13 января 2016 года в акушерское отделение ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ" поступила 32-летняя роженица. 36-летний дежурный врач в акушерском отделении принял на себя функции лечащего врача. Спустя два часа с момента поступления женщины, диагностировав начавшуюся асфиксию плода, врач перевел ее в операционную для проведения кесарева сечения. В ходе операции обвиняемому спасти новорожденного не удалось, плод мужского пола был извлечен мертвым. После выявления у роженицы обширного кровотечения производились дальнейшие хирургические манипуляции. Затем женщина переведена в реанимационное отделение, где спустя несколько часов скончалась.

Следователи полагают, что обвиняемый при поступлении женщины в больницу не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, не своевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели плода.

В дальнейшем из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемым при проведении операции у роженицы не было остановлено кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции, вследствие чего женщина умерла.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Вину акушер-гинеколог не признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.