Нижегородское правительство планирует предоставить выплаты 68 прибывшим работать на село медработникам в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует предоставить выплаты 68 прибывшим работать на село медработникам в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном правительстве 5 апреля 2018 года.



Как отмечается на официальном портале правовой информации, 30 марта 2018 года и.о. врио губернатора Евгений Люлин подписал постановление, в соответствии с которым в текущем году врачи и фельдшеры, которые приедут работать в сельские населенные пункты или в города с населением меньше 50 тысяч человек, получат единовременные компенсации. Выплата для врачей составит 1 млн рублей, выплата для фельдшеров – 500 тысяч рублей. Предоставляться средства будут только сотрудникам младше 50 лет.



В облправительстве НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в текущем году предоставить выплаты планируется 40 врачам и 28 фельдшерам, однако пока ни одной заявки от специалистов не поступило. В 2017 году выплаты получили 65 врачей, каждая выплата также составляла 1 млн рублей.



Напомним, в 2016 году компенсационные выплаты были предоставлены 70 медработникам. На эти цели регион выделил 28 млн рублей, федеральное правительство предоставило 42 млн рублей. В 2015 году выплаты получили 56 медработников.