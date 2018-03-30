Пасхальные богослужения пройдут 7 и 8 апреля в почти 60 храмах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пасхальные богослужения пройдут в ночь на 8 апреля в почти 60 храмах Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба нижегородской епархии сообщила 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в 23:00 7 апреля возглавит праздничное служение в кафедральном соборе Александра Невского.

Также Георгий возглавит пасхальный крестный ход в 15:00 8 апреля. Ход пройдет по маршруту: ул. Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – пл. Народного Единства, храм Рождества Иоанна Предтечи – ул. Рождественская – Благовещенский монастырь. На протяжении всего пути Крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Также пасхальные богослужения запланированы в храмах Нижнего Новгорода:

Московский округ.

Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" - ул. Люкина, д. 9Д – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы - ул. Топольная, д.11 – начало в 23:00 7 апреля и в 08:00 8 апреля.

Храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери - пос. Березовая Пойма, ул. Брикетная, д. 4 – начало в 23:00 7 апреля и в 08:00 8 апреля.

Храм во имя преподобного Серафима Саровского - ул. 50 лет Победы, д. 7А – начало в 23:00 7 апреля и 08:00 8 апреля.

Нижегородский округ.

Благовещенский монастырь, собор Пресвятой Богородицы - пер. Мельничный, д. 10Д – начало в 23:00 7 апреля.

Благовещенский монастырь, храм преподобного Сергия Радонежского - пер. Мельничный, д. 10Ж – начало в 07:30 8 апреля.

Православный приход церкви во имя всемилостивейшего Спаса - ул. Горького, д. 177А – начало в 23:00 7 апреля и в 08:30 8 апреля.

Православный приход храма святой равноапостольной княгини Ольги - ул. Верхнепечерская, д. 7Б – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви знамения Божией Матери и святых Жен Мироносиц - ул. Добролюбова, д. 13А – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход собора Архангела Михаила в Нижегородском кремле" - Кремль – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви святых апостолов Петра и Павла - ул. Горького, д. 141А – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Православный приход церкви в честь святого Алексия митрополита Московского - Похвалинский съезд, д. 5А – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви собора Пресвятой Богородицы - ул. Рождественская, д. 34 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Православный приход церкви в честь святой мученицы царицы Александры - п. Зеленый город – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь рождества Иоанна Предтечи - Ивановский съезд, д. 1Б – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери - Зеленский съезд, д. 1 – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь вознесения Господня - ул. Ильинская, д. 54 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Православный приход соборной церкви в честь живоначальной Троицы - ул. Овражная, д. 94 – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви преображения Господня - Слобода Печоры, д. 124 – начало в 23:00 7 апреля.

Приход храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы - ул. Большая Покровская, д. 30 – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви преподобного Сергия Радонежского - ул. Сергиевская, 25А – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Православный приход церкви в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" - ул. Нестерова, д. 2 – начало в 23:00 7 апреля и в 08:00 8 апреля.

Православный приход церкви в честь святого пророка Илии - ул. Ильинская, д. 9 – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь похвалы Пресвятой Богородицы - ул. Заломова, д. 21А – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы - пер. Крутой, д. 3 – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь Воскресения Христова - ул. Шевченко, д. 1А – начало в 23:00 7 апреля.

Дивеевское подворье, храм святителей Московских – ул. Короленко, д. 14 – начало в 23:00 7 апреля.

Нагорный округ.

Приход церкви в честь Владимирской-Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества - ул. Бекетова, д. 69/1 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Приход церкви в честь Державной иконы Божией Матери - ул. Медицинская, д. 18 – начало в 23:00 7 апреля.

Приход церкви во имя всех святых в Марьиной Роще – Марьина Роща – начало в 23:00 7 апреля.

Крестовоздвиженский женский монастырь - Окский съезд, д. 2А – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Приокский округ.

Православный приход церкви во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона - пр. Гагарина, д. 119А – начало в 23:00 7 апреля и в 08:30 8 апреля.

Православный приход церкви в честь Казанской иконы Божией Матери - ул. Героя Борисова, д. 17 – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца - ул. Кащенко, д. 31А – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви в честь святого великомученика Георгия Победоносца при Нижегородской академии МВД - Анкудиновское шоссе, д. 3 – начало в 23:00 7 апреля.

Сормовский округ.

Церковь всех святых - ул. Коновалова, д. 26 – начало в 23:00 7 апреля и в 08:30 8 апреля.

Церковь Святой Живоначальной Троицы - ул. Кима, д. 77 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Церковь в честь святого благоверного князя Александра Невского - ул. Баррикад, д. 3 – начало в 23:00 7 апреля.

Спасо-Преображенский собор - ул. Щербакова, д. 11 – начало в 23:00 7 апреля и в 06:30 и в 08:30 8 апреля.

Церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери - ул. Планетная, д.25Б – начало в 23:00 7 апреля.

Канавинский округ.

Кафедральный собор во имя святого благоверного князя Александра Невского - ул. Стрелка, д. 3А – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Приход собора Всемилостивого Спаса и происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня - Ярмарочный проезд, д. 10 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери - ул. Гордеевская, д. 141А – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Приход церкви в честь иконы Божией Матери Иверской - ул. Движенцев, д. 17М – начало в 23:00 7 апреля и в 08:00 8 апреля.

Приход храма в честь Славного Преображения Господня - ул. Интернациональная, д. 81А – начало в 23:00 7 апреля.

Молитовский округ.

Приход церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" - ул. Даргомыжского д. 13Б – начало в 23:00 7 апреля и 09:00 8 апреля.

Приход Спасо-Преображенской (Карповской) церкви – ул. Суздальская, д. 58 – начало в 23:00 7 апреля и 08:30 8 апреля.

Приход храма в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татианы - ул. Трамвайная, д. 79 – начало в 23:00 7 апреля.

Автозаводский округ.

Приход храма во имя святителя и чудотворца Николая - ул. Дьяконова, 15А – начало в 23:00 7 апреля и 09:00 8 апреля.

Церковь в честь Рождества Богородицы - ул. Гнилицкая, д. 1А – начало в 23:00 7 апреля и в 08:30 8 апреля.

Церковь во имя Святой Троицы – ул. Юлиуса Фучика, д. 48 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Церковь в честь собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных - ул. Мончегорская, д. 17А/8 – начало в 23:00 7 апреля и в 09:00 8 апреля.

Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы - п. Новое Доскино, ул. 19 Линия, д. 2А – начало в 23:00 7 апреля.

Православный приход церкви во имя святого пророка Илии - ул. Стригино, 2А, Новостригинское кладбище – начало в 23:00 7 апреля.

Приход церкви в честь иконы Божией Матери "Прибавление ума" - пр. Молодежный, напротив дома 23А – начало в 23:00 7 апреля.

Приход церкви в честь великой княгини Елизаветы Федоровны - ул. Героя Смирнова, 71 – начало в 23:00 7 апреля и в 08:30 8 апреля.

Напомним, автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи 8 апреля.