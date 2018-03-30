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Экономика

Исполнение бюджета Нижегородской области по доходам за I квартал 2018 года увеличилось на 5%

05 апреля 2018 19:26  [240] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исполнение бюджета Нижегородской области по доходам за I квартал 2018 года увеличилось на 5% сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом региональный минфин сообщил 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, на 1 апреля 2018 года доходы областного бюджета получены в объеме 33 млрд рублей, что составляет 105% к уровню 2017 года, в том числе налоговые и неналоговые - в сумме 28,2 млрд рублей, что на 7,2% или 2 млрд рублей выше показателей аналогичного периода 2016 года.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 32 млрд рублей или 100,7% к уровню 2017 года.

В консолидированный бюджет области поступило 39,8 млрд рублей доходов, что превышает уровень 2017 года на 5% или на 2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 35,8 млрд рублей что на 8,6% превышает уровень 2017 года. Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 38,9 млрд рублей (101,8%).

Напомним, исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области за 2017 год составило 100,1%

Напомним также, госдолг региона уменьшился на 3,3% в январе – марте 2018 года.

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