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Спорт

БК "Нижний Новгород" одержал победу над пермской "Пармой" со счётом 82:80

06 апреля 2018 09:57  [382] Спорт

БК "Нижний Новгород" одержал победу над пермской "Пармой" со счётом 82:80. О этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ прошёл 5 апреля в Перми. Как отмечает пресс-служба БК "НН", с точки зрения турнирных раскладов данное противостояние было принципиальным для обеих команд.

Первый отрезок игры завершился со счётом – 23:26 в пользу нижегородцев. Перед большим перерывом гости сохранили отрыв – 42:47. Третью четверть БК "НН" завершил с преимуществом в десять очков – 57:67. Однако в заключительной четверти Иван Ухов из "Пармы" набрал для своей команды девять очков, счет мгновенно превратился в 72:74 За шесть секунд до финальной сирены Макинтайр забил трехочковый – 79:80. Но в оставшиеся минуты Иван Стребков забил штрафные, а Одум закрыл кольцо от Макинтайра и победа досталась "Нижнему Новгороду" - 80:82

Победа над "Пармой" позволила "Нижнему Новгороду" вернуться на седьмое место, утерянное после поражения от ВЭФа. Теперь на расклад в зоне борьбы за выход в плей-офф могут повлиять матчи 8 апреля между "Енисеем" и "Астаной", "Калевом" и "Цмоки-Минск".

"Эта игра была очень важная для меня и моих ребят. Мы начали контролировать темп уже с пятой минуты. Во многом, игроки выполнили то, о чем мы с ними договаривались перед матчем, и поэтому мы победили. Я хочу поздравить нашего соперника и тренера Мазурса. Он уже проделал отличную работу с командой по сравнению с прошлым сезоном. Если он будет продолжать в том же духе, то "ПАРМУ" ждет славное будущее", - прокомментировал главный тренер БК "Нижний Новгород" Зоран Лукич.

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