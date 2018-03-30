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Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух тяжелобольных детей из Грозного. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области 5 апреля 2018 года.
Согласно информации, самолёт "Сухой Суперджет 100" МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных детей, 14 и четырёх лет, из Грозного в Нижний Новгород.
Пациенты нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
"Спецборт оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты, а также психолог", - отмечается в сообщении.
В Нижнем Новгороде пациентов доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.
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