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Общество

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух тяжелобольных детей из Грозного

06 апреля 2018 11:13  [71] Общество

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух тяжелобольных детей из Грозного. ОБ этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, самолёт "Сухой Суперджет 100" МЧС России успешно осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных детей, 14 и четырёх лет, из Грозного в Нижний Новгород.

Пациенты нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

"Спецборт оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяли оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта. На протяжении всего полёта пациентов сопровождали медицинские специалисты, а также психолог", - отмечается в сообщении.

В Нижнем Новгороде пациентов доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.

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