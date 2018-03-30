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Происшествия

Пожар на деревообрабатывающем комбинате в Канавинском районе Нижнего Новгорода ликвидирован

06 апреля 2018 11:22  [98] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожар на деревообрабатывающем комбинате в Канавинском районе Нижнего Новгорода ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области 6 апреля 2018 года.

Напомним, что сообщение о пожаре на складе для хранения деревоматериалов на ул. Вторчермета, 7 поступило в ЦУКС МЧС в 07:10. По данным на 08:47 пожар был локализован на площади 300 кв.метров. Угрозы жилым домам нет. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает МЧС, в 10:26 была завершена ликвидация последствий пожара. Всего в тушении пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники.

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