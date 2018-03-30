Nissan сбил девятилетнего велосипедиста в Автозаводском районе Нижегородской области 5 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Nissan сбил девятилетнего велосипедиста в Автозаводском районе Нижегородской области 5 апреля 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в 18:45 на ул. Керженская, 1А. Согласно информации, 52-летний водитель автомобиля Nissan совершил наезд на ребёнка на велосипеде, пересекавшего проезжую часть перед близкоидущим транспортом.

В результате ДТП пострадал велосипедист, мальчик 2009 года рождения. После осмотра в больнице он был отпущен. Школьник находился без сопровождения взрослых.