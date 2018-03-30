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Происшествия

Токарь в Дзержинске Нижегородской области погиб после полученной на заводе травмы

06 апреля 2018 12:04  [289] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Токарь в Дзержинске Нижегородской области погиб после полученной на заводе травмы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госинспекции труда 5 апреля 2018 года.

Согласно информации, 4 апреля 62-летний мастер участка выполнял работы по обработке вала на токарном станке на Дзержинском производстве в ООО "Опытный завод оборудования защитных сооружений". Во время шлифовки мужчина прижал наждачную бумагу к валу, руки были в перчатках. В этот момент перчатки намотало на вал и вместе с руками затянуло в станок.

Пострадавший был доставлен в травматологическое отделение БСМП Дзержинска, где ему была произведена операция. 5 апреля пострадавший скончался.

В настоящее время по данному случаю Госинспекцией труда проводится расследование. Проверяется соблюдение норм охраны труда, в том числе в части эксплуатации исправного оборудования и обучения работника безопасным методам работы.

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