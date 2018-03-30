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Бизнес

"МегаФон" запустил в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице

06 апреля 2018 13:03  [240] Бизнес

"МегаФон" запустил в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице. Об этом пресс-служба компании сообщила 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, кассы будут доступны в салонах связи и интернет-магазине. В состав нового решения "МегаФона" входит все необходимое, чтобы сразу начать работу в соответствии с новыми требованиями закона 54-ФЗ. Это онлайн-кассы для малого бизнеса от крупнейшего поставщика касс компании АТОЛ, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора фискальных данных OFD.ru, а также SIM-карта и специальный тариф "МегаФона" для контрольно-кассовой техники.

По вопросам работы с устройствами клиенты могут обратиться к партнеру "МегаФона" – компании "Про Сервис".

"Весной прошлого года мы уже предложили клиентам решение, которое дает возможность передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу из любой точки России. "МегаФон" видит перспективы рынка "умных" касс. К концу 2018 года, по прогнозу экспертов OFD.ru, количество новых подключений, достигнет 2,7 млн. Мы движемся дальше по пути формирования нового рынка розницы контрольно-кассовой техники и представляем полноценное коробочное кассовое решение. Мы отвечаем на вопрос, который возникает у предпринимателя в самом начале: "Где приобрести кассу?". Теперь стоять в очередях, искать поставщика оборудования не придется – кассы доступны в сети наших салонов связи и интернет-магазине", - сказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса Павел Захаров.

"Совместное решение "МегаФона", OFD.ru и "АТОЛ" позволяет получить необходимый комплекс услуг в режиме "одного окна" без необходимости посещения разных сайтов и инстанций. OFD.ru входит в ТОП-5 операторов фискальных данных, которые уже подключили 90% рынка. Летом 2018 года на рынке онлайн-касс ожидается ажиотаж. Во-первых, произойдет плановая замена фискальных накопителей у тех компаний, которые были обязаны перейти на онлайн-кассы в прошлом году. Во-вторых, С 1 июля в силу вступают требования закона 54-ФЗ - пользоваться онлайн-кассами должны начать организации и индивидуальные предприниматели (при наличии у них наемных работников), которые используют специальный режим налогообложения ЕНВД, ПСН и работают в сфере торговли или общественного питания. Мы рекомендуем уже сейчас переходить на новые требования закона, чтобы избежать возможных очередей и штрафных санкций", – заявил директор OFD.ru Антон Румянцев.

"На данный момент в России зарегистрировано уже более 1,7 миллиона онлайн-касс, и ежедневно ФНС России фиксирует примерно 100 миллионов операций онлайн. К 1 июля на кассовые расчеты должны перейти малые предприятия розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Эти компании никогда ранее не использовали кассы в расчетах с покупателями. Поэтому очень важно, чтобы кассовое решение для таких компаний учитывало специфику их бизнеса и было максимально доступно для них. Доступно во всех смыслах: по стоимости, возможностям приобретения, простоте освоения, удобству использования и получению сервисной поддержки. Все эти требования в полной мере воплощены в комплексном решении, которое мы разработали совместно с партнерами и которое будет возможно приобрести в розничной сети "МегаФона"", – пояснила коммерческий директор компании АТОЛ Оксана Колчина.

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