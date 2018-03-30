Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2018 13:40  [42] Нижегородский минтранс начал проверку отремонтированных в 2017 году дорог
06 апреля 2018 13:04  [90] Движение транспорта будет ограничено 8 апреля во время Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде
06 апреля 2018 12:44  [374] Третий случай бешенства выявлен в Бутурлинском районе Нижегородской области в 2018 году
06 апреля 2018 12:21  [106] Настой из шиповника начнут продавать в нижегородских молочных раздатках с 9 апреля 2018 года
06 апреля 2018 11:13  [99] Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух тяжелобольных детей из Грозного
06 апреля 2018 09:37  [138] Синоптики прогнозируют потепление до +10° и дожди Нижегородской области 7-8 апреля
05 апреля 2018 19:28  [1097] Учения по обезвреживанию террористов и по тушению пожара и эвакуации прошли на стадионе "Нижний Новгород"
05 апреля 2018 18:52  [352] Пасхальные богослужения пройдут 7 и 8 апреля в почти 60 храмах Нижнего Новгорода
05 апреля 2018 18:31  [1110] Нижегородское правительство планирует предоставить выплаты 68 прибывшим работать на село медработникам в 2018 году
05 апреля 2018 18:12  [205] Учёные из ННГУ и Нижегородской академии МВД получили премию "Профессор года"
Общество

Движение транспорта будет ограничено 8 апреля во время Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде

06 апреля 2018 13:04  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено 8 апреля во время проведения Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города 6 апреля 2018 года.

Запрет будет действовать с 15:30 до 17:30 по пл. Минина (на участке от ул. Варварская до Зеленского съезда), Зеленскому съезду (на участке от ул.Добролюбова до ул. Рождественской и пл. Минина), ул. Рождественской (на участке от пл. Народного единства до пл. Благовещенской), пл. Благовещенской, Похвалинскому съезду (на участке от ул. Малой Ямской до пл. Благовещенской), ул. Октябрьской (на участке от ул. Добролюбова до ул. Алексеевской), ул. Широкой (на участке от ул. Нижневолжской Набережной до Зеленского съезда) с организацией объезда по прилегающим улицам. Парковка на вышеуказанных участках будет запрещена с 06:00 до 17:30.

Как сообщалось ранее, пасхальные богослужения пройдут в ночь на 8 апреля в почти 60 храмах города. Напомним, что автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph