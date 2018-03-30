Движение транспорта будет ограничено 8 апреля во время Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет ограничено 8 апреля во время проведения Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города 6 апреля 2018 года.

Запрет будет действовать с 15:30 до 17:30 по пл. Минина (на участке от ул. Варварская до Зеленского съезда), Зеленскому съезду (на участке от ул.Добролюбова до ул. Рождественской и пл. Минина), ул. Рождественской (на участке от пл. Народного единства до пл. Благовещенской), пл. Благовещенской, Похвалинскому съезду (на участке от ул. Малой Ямской до пл. Благовещенской), ул. Октябрьской (на участке от ул. Добролюбова до ул. Алексеевской), ул. Широкой (на участке от ул. Нижневолжской Набережной до Зеленского съезда) с организацией объезда по прилегающим улицам. Парковка на вышеуказанных участках будет запрещена с 06:00 до 17:30.

Как сообщалось ранее, пасхальные богослужения пройдут в ночь на 8 апреля в почти 60 храмах города. Напомним, что автобусы будут заезжать на нижегородские кладбища в день Пасхи.