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Общество

Нижегородский минтранс начал проверку отремонтированных в 2017 году дорог

06 апреля 2018 13:40  [230] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минтранс начал проверку дорог, отремонтированных дорог по программе "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году.

Как сообщила 6 апреля пресс-служба губернатора и правительства региона, комиссия проинспектировала два участка дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров (22 ОП РЗ 22Р-0159), отремонтированный "Борским дорожным и ремонтно-строительным предприятием". Стоимость ремонтных работ на них составила более 62 млн рублей.

По словам министра транспорта Вадима Власова, подрядчики должны нести ответственность за свою работу и оперативно устранять образовавшиеся дефекты на своем участке. "Глава региона Глеб Никитин поручил нам провести ряд мероприятий для повышения эффективности выполнения ремонта дорог, находящихся на гарантийном сроке. Поэтому одной из главных задач сейчас является обеспечение грамотного распределения средств, предусмотренных на ремонт автодорог. Магистрали, отремонтированные в период с 2015 по 2017 года, перезимовали неплохо", - сообщил Власов и добавил, что, согласно распоряжению врио губернатора, выявленные нарушения должны устраняться в течение недели.

По словам директора подрядной компании Дмитрия Зайцева, ремонтом была предусмотрена срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси, устройство покрытия, а также укрепление обочин щебнем и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком.

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в регионе Андрей Нестеренко отметил, что данный участок дороги был внесен нижегородцами в проект "Карта убитых дорог". "Обращения граждан по ликвидации аварийного участка были удовлетворены благодаря приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". Визуально дорога нареканий не вызывает", - сказал он.

В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области напомнили, что подрядчики выйдут на ремонтные участки после наступления положительных температур в регионе.

Напомним, Власов сообщал, что в 2018 году контроль за ремонтом дорог в регионе будет ужесточен.

Напомним также, что ГУАД намерено отремонтировать 89 км региональных дорог к осени 2018 года.

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