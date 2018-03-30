Фото:
Пропавшая в конце марта в Нижнем Новгороде 42-летняя Светлана Гардеенкова найдена погибшей. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 6 апреля 2018 года.
Обстоятельства ее гибели не уточняются по просьбе родственников.
Напомним, что 42-летняя Гардеенкова 31 марта ушла из гостей на ул. Краснознамённой в Нижнем Новгороде, но домой в Дзержинск не вернулась.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+