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Происшествия

Пропавшая в конце марта в Нижнем Новгороде 42-летняя Светлана Гардеенкова найдена погибшей

06 апреля 2018 14:00  [478] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Пропавшая в конце марта в Нижнем Новгороде 42-летняя Светлана Гардеенкова найдена погибшей. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер" 6 апреля 2018 года.

Обстоятельства ее гибели не уточняются по просьбе родственников.

Напомним, что 42-летняя Гардеенкова 31 марта ушла из гостей на ул. Краснознамённой в Нижнем Новгороде, но домой в Дзержинск не вернулась.

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