Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области остались недовольны состоянием дорог после зимы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Дзержинска Нижегородской области остались недовольны состоянием дорог после зимы. Об этом пресс-служба Гордумы сообщила 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, представители Думы и администрации города провели объезд крупных городских магистралей - улиц Черняховского, Попова, Терешковой, Октябрьской, Петрищева, Пушкинской, проспектов Ленинского Комсомола и Циолковского для оценки их состояния.

Глава Дзержинска Сергей Попов и председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию земельных ресурсов Гордумы Олег Богданов обратили внимание представителей администрации на большое число ям на проезжей части, которые создают существенную опасность для водителей автомобильного транспорта. Их интересовало, когда начнется ремонт дорог, и в какие сроки дороги будут приведены в порядок.

Замглавы администрации Дзержинска Александр Кабанов пояснил, что сейчас силами подрядной организации проводится аварийный ямочный ремонт. Его цель – устранение ям на короткий период. По его словам, ремонты дорог картами и ремонт ям струйно-инъекционным методом должны выполняться на сухой прогретый грунт. Поэтому эти работы планируется начинать в конце апреля – начале мая. В целом составлен перечень дорог, требующих ремонта, и на каждую сформированы сметы.

Однако такой подход не устроил главу города и председателя профильного

комитета. "Часть дорог - улицы Терешковой, Пушкинская, Попова, Октябрьская, Желнинский виадук и другие – все они требуют ремонта. Понятно, что ямочный ремонт или иными способами администрация планирует начать в мае. Но то, что в течение апреля мы будем ездить по дорогам, которые находятся в таком состоянии, никого не устраивает. Поэтому мы обсуждаем вопрос, что делать конкретно сейчас, спрашиваем администрацию, что они делают уже сейчас", - сказал Попов.

Депутаты предложили администрации предпринимать ряд мер для исключения подобных ситуаций. Находясь на улице Попова, где в районе поворота к ФОКу "Ока" асфальт пришел в негодное состояние, глава города обратил внимание Кабанова, что появление ям провоцирует большой объем воды, который скапливается на дороге после таяния снега. Он предложил ему принять комплексное решение, как отвести воду с проезжей части – оборудовать ливневую канализацию в этом районе.

Богданов, который на этой территории также является депутатом округа, подчеркнул, что администрации необходимо привлекать к благоустройству дорог после зимнего периода собственников коммуникаций, проложенных под трассами. Поскольку после ремонтных работ организации, занимающиеся водоснабжением, теплоснабжением, обязаны не только восстановить асфальтовое покрытие, но и затем, если требуется, провести гарантийный ремонт.

Помимо этого, по мнению Богданова, о состоянии дорог нужно позаботиться еще в зимний период, а именно – вывозить больший объем снега с дорог. Тогда не будет оставаться скоплений снега по обочинам, дороги быстрее высохнут, а значит, можно будет в более ранние сроки начать ремонт. Большое значение, по его мнению, имеет и качество строительства дорог. "Проспект Циолковского делали с более качественным основанием, такой асфальт нужно применять по всему городу. Дорога на улице Терешковой прослужила девять лет. При более дорогом асфальте дорога сможет служить по 15 лет. Необходимо также отказаться от строительства дорог без бордюра. Нет бордюра - грязь и вода идет на дороги и образовывается размыв", - сказал он.

Кроме того, Попов и Богданов указали администрации на поздний срок проведения конкурсных процедур на ремонтные работы. "Главная задача, которая ставится перед администрацией, – к этому времени завершить аукционы, чтобы подрядчики уже были определены и готовы выйти работать в любой момент", - подчеркнул глава города.

По итогам объезда глава города дал поручение в ближайшие дни провести совместное совещание с администрацией города по вопросу состояния городских дорог.

СПРАВКА:

В мае 2017 году из бюджета города будет выделено 19,5 млн рублей на ремонт дорожного покрытия. Планируется отремонтировать 26 тысяч кв. м дорог города: чуть более 9 тысяч кв. м – ямочный ремонт струйно-инъекционным методом и чуть более 16,8 тысяч кв. м – картами.