Директор фирмы приговорен к 4,5 годам колонии за непостроенный водопровод в Володарске Нижегородской области Общество

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Директор фирмы приговорен к 4,5 годам колонии за мошенничество при строительстве водопровода в Володарске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, в период с 19 ноября по 25 декабря 2014 года 31-летний директор фирмы заключил от имени организации с администрацией Володарского района концессионное соглашение на строительство объекта "Сети водоснабжения центральной части города Володарск". Администрация города перечислила на расчетный счет фирмы свыше 12 млн рублей. При этом работы не были выполнены, объект не сдан. Отмечается, что директор создавал видимость производимых работ (оплатил работу экскаваторщика, геодезические и иные незначительные работы).

Свою вину он признал в полном объеме. Администрацией заявлен гражданский иск.

Суд приговорил мужчину по ст.159.4 ч.3 УК РФ (мошенничество с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) к 4,5 колонии общего режима.