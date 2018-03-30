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Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижегородской области 7-8 апреля

06 апреля 2018 15:45  [1440] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает об усилении ветра в Нижегородской области 7-8 апреля 2018 года. Об этом сообщает ЦУКС регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" 6 апреля.

Согласно информации, утром и днем 7 апреля, а также ночью 8 апреля по региону местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 13-18 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Также возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что синоптики прогнозируют потепление до +10° и дожди в Нижегородской области 7-8 апреля.

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Теги:
МЧС Погода
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