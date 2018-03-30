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Общество

Четыре моста подтопило из-за паводка в Нижегородской области 6 апреля

06 апреля 2018 16:32  [255] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Четыре моста подтопило из-за паводка в Нижегородской области 6 апреля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, из-за подтопления моста через р. Алатырь в Арзамасском районе прервано автомобильное сообщение с с. Заречное. Предусмотрен объездной путь по маршруту: Арзамас - п. Березовка - д. Кожино - д. Озерки - с. Заречное.

Также в Арзамасском районе подтоплен мост через р. Теша, что прервало автомобильное сообщение с д. Марьевка и с. Абрамово. Предусмотрены объездные пути: Арзамас – с. Хватовка – с. Каменка – д. Марьевка и Арзамас - р.п. Выездное – с. Абрамово.

Затопление моста через р. Пьяна в Гагинском районе прервано автомобильное сообщение с с. Соболево и с. Сурочки. Объездной маршрут предусмотрен через с. Тарханово, а также сообщение возможно по пешеходному мосту, который не подтоплен.

Еще один подтопленный мост через р. Пьяна в Гагинском районе прервал автомобильное сообщение с с. Никольское. Предусмотрен объездной путь через с. Мишуково.

По данным МЧС, в указанных населенных пунктах предусмотрено противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение.

Напомним, 5 апреля в регионе было подтоплено два моста.

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