"Окская судоверфь" в Нижегородской области начала строительство пятой и шестой барж для "Пола Райз" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Окская судоверфь" (входит в UCL Holding, Навашино, Нижегородская область) начала строительство пятой и шестой барж для ООО "Пола Райз" (Санкт-Петербург). Об этом на сайте судоверфи сообщается 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, несамоходные наливные баржи строятся по проекту ROB20.

Напомним, "Окская судоверфь" заключила этот контракт 31 октября 2017 года. Общая сумма по сделке составляет 2,5 млрд рублей. Заказчиком выступает ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Баржи предназначены для перевозки мазута и нефтепродуктов с температурой вспышки 61º и выше.

Суда будут иметь длину 118,79 м, габаритную ширину 22,80 м, осадку 2,75м и дедвейт при такой осадке в шесть тысяч т. Район эксплуатации барж: реки Белая и Волга. Баржи планируется построить и передать заказчику в первой половине 2018 года.

СПРАВКА:

АО "Окская судоверфь" —судостроительное предприятие в составе дивизиона VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.

UCL Holding — международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных и логистических компаний. В состав группы входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания "В.Ф. Танкер", судостроительные и логистические активы.