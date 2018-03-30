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Общество

Более 150 человек приняли участие в акции "Чистый четверг" в Советском районе Нижнего Новгорода

06 апреля 2018 17:08  [78] Общество

Более 150 человек приняли участие в акции "Чистый четверг" в Советском районе Нижнего Новгорода 5 апреля. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, в мероприятии, которое прошло во время обеденного перерыва, приняли участие сотрудники райадминистрации, представители подрядных организаций, а также неравнодушные жители.

В ходе акции были приведены в порядок территории вокруг храма Владимирской Оранской иконы Божией Матери, храма Всех Святых в Марьиной роще, храма в честь иконы Божией Матери Державная и очистили территорию Крестовоздвиженского женского монастыря. Вокруг приходов разрыхлили снег, подмели тротуары, очистили ближайшие столбы и деревья от незаконной рекламы.

Районная администрация сообщила, что инициатором субботника стал ее глава Владимир Исаев.

"Близится великий праздник для всех православных христиан – Пасха. Он имеет глубокий духовный смысл и является данью уважения традициям. Чистый четверг – тоже особый день на Страстной седмице, поэтому сотрудники администрации приняли решение помочь храмам района в уборке их территорий", - сказал он, напомнив, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов подписал распоряжение о старте месячника по благоустройству.

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