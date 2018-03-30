Мобильный диагностический комплекс будет работать в Нижнем Новгороде 7 апреля Общество

Пройти обследование организма смогут нижегородцы в рамках всемирного дня здоровья 7 апреля. Об этом пресс-служба губернатора и правительства сообщила 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, с 11:00 до 16:00 на пл. Театральной будет работать мобильный диагностический комплекс с четырьмя врачебными кабинетами для проведения медицинских обследований и консультаций населения, а также зона мастер-классов по оказанию первой медицинской помощи.

Все желающие смогут пройти УЗИ-обследования щитовидной железы, молочных желез, сердца, сосудов шеи, получить консультацию кардиолога. В зоне мастер-классов ученики Нижегородского медицинского колледжа и студенты Приволжского исследовательского медицинского университета расскажут о том, как правильно сделать искусственное дыхание, распознать признаки инсульта или инфаркта, сделать укол и перевязать рану.

Мероприятие организовано социальным проектом "Первая народная медицинская премия" при поддержке министерства здравоохранения по Нижегородской области.