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Общество

Холодное водоснабжение отключено в 33 домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 7 апреля

07 апреля 2018 11:55  [72] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Холодное водоснабжение отключено в 33 домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода в связи с плановым ремонтом 7 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Согласно информации, в связи с плановыми работами на системах ЖКХ с 09:00 до 14:00 отключена холодная вода в домах: ул. Тельмана, №№1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 8, 10, 11, 12, 13а, 14, 17, 19, 22, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, ул. Огарева, №№2, 4, 6, 12, 14, 16.

Кроме того, также из-за плановых работ с 13:00 до 15:00 будет отключена электроэнергия в домах №№ 25,29,31 на ул. Рождественская и №13 по ул. Нижневолжская набережная. С 09:00 до 12:00 без электричества останутся дома №№8, 10, 10а на ул. Славянская.

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