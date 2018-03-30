Горадминистрация выделит 3,7 млн рублей на акарицидную обработку лесов в трёх районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Горадминистрация выделит 3,7 млн рублей на акарицидную обработку лесных участков в трёх районах Нижнего Новгорода в 2018 году. Информация о проведении электронного аукциона размещена на сайте госзакупок 6 апреля 2018 года.

Заказчиком выступает МКУ "Лесопарковое хозяйство Нижнего Новгорода". Начальная (максимальная) цена контракта – 3 млн 720,6 тысяч рублей. Средства выделяются из горбюджета.

Согласно техзаданию, 3,3 млн рублей выделяется на обработку территорий от клещей в Сормовском лесничестве (1635 га), 364 тысячи рублей – в Автозаводском лесничестве (179 га), 19,6 тысяч рублей – в Приокском лесничестве (9,6 га). Общая площадь обрабатываемой территории 1823,83 га. Работы должны быть выполнены до 15 июня 2018 года.

Как отмечается в документации, подрядчик должен буде провести на территориях акарицидную обработку, включая энтомологическое обследование. Отмечается также, что исполнитель обязан будет оповестить через СМИ население и заинтересованные организации о проведении акарицидной обработки не менее чем за 10 дней до начала с указанием конкретных территорий и сроков проведения работ.

Проведение аукциона назначено на 27 апреля.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в 2018 году зарегистрирован в Гагинском районе Нижегородской области 2 апреля.