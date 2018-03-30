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Общество

Нижегородская природоохранная прокуратура выявила незаконный сброс промышленных отходов на полигоне "БорПром"

07 апреля 2018 13:36  [1215] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила незаконный сброс промышленных отходов на полигоне "БорПром". Документы о результатах проверки имеются в распоряжении редакции.

Согласно информации, проверка полигона проводилась в январе 2018 года по частной инициативе.

По результатам проверки был выявлен факт размещения на полигоне отходов, не указанных в проектной документации полигона. Кроме того, было установлено, что ООО "БорПром" не имеет специального разрешения на выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

В связи с этим департамент Росприроднадзора по ПФО по постановлениям прокурора привлёк должностное и юридическое лица ООО "БорПром" к административной ответственности по ст.8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов) и ч.2 ст.8.4 (Осуществление деятельности, не соответствующей документации) КоАП РФ.

Также в ходе обследования полигона были произведены отборы проб грунтовых вод. "По результатам количественного химического анализа установлено, что полигон промышленных отходов оказывает влияние на них по отдельным веществам", - говорится в документации.

В связи с этим природоохранная прокуратура направила в следственное управление СК РФ по Нижегородской области постановление о решении вопроса об уголовном преследовании организации по ч.2 ст.247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей среды).

Дополнительно сообщается, что также в январе была проведена проверка деятельности полигона ТБО "Эко-реал". В результате были выявлены нарушения проведения производственного контроля при исследовании воды из наблюдательных скважин, отборе проб атмосферного воздуха и исследования почвы. За указанные нарушения начальник полигона ТБО ООО "Эко-Реал" привлечен к административной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ, нарушения должны быть устранены до 10 мая.

Как сообщалось ранее, минэкологии Нижегородской области анонсировало начало реализации проекта по демеркуризации ртутьсодержащих отходов на базе ООО "БорПром".

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