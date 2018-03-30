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Общество

НГТУ и ННГУ планируют направить почти 33 млн рублей на ремонт фасадов

07 апреля 2018 14:45  [186] Общество
здание первого корпуса НГТУ

здание первого корпуса НГТУ

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский государственный технический университет им. Р.А. Алексеева и Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского планируют направить почти 33 млн рублей на ремонт фасадов учебных корпусов. Соответствующие заявки размещены на сайте госзакупок 6 апреля 2018 года

Согласно информации, НГТУ опубликовал информацию о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт фасада первого учебного корпуса по адресу: ул. Минина, д.24. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,5 млн рублей. Источник финансирования – средства субсидий. Аукцион назначен на 27 апреля. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 60 дней после заключения контракта и предоставить пятилетнюю гарантию на работы.

ННГУ запустило многоэтапный запрос предложений на выполнение ремонтно-реставрационных работ по восстановлению фасадов трёх зданий вуза. В работы включены фасады корпусов по ул. Ульянова, 10а (НИИ прикладной математики и кибернетики ННГУ), ул. Большая Покровская д.37 (Филологический факультет), Университетский переулок д.7 (Факультет социальных наук). Начальная (максимальная) цена договора – 20 млн 378,6 тысяч рублей. Рассмотрение первых частей заявок назначено на 12 апреля. Отмечается, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Нижегородской области заявляло о намерении упростить согласование ремонта фасадов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее также сообщалось, что в Нижегородской области к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется отремонтировать 280 фасадов, в том числе 19 ОКН.

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