ООО "Техно Фасад" проведёт работы по ремонту фасада ДЮСШ "Мещера" в Нижнем Новгороде Общество

ДЮСШ Мещера Фото: Google maps

ООО "Техно Фасад" проведёт работы по ремонту фасада МАУ дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Мещера" в Нижнем Новгороде. Информация о размещении договора по закупке у единственного поставщика размещена на сайте госзакупок 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, закупка размещена на проведение фасадных работ в здании школы по ул. Карла Маркса, 17а. Цена договора – 15 млн 35 тысяч рублей

Окончание работ, согласно договору - не позднее 31 августа 2018 года. Гарантийный срок на выполненные работы составляет три года.

Напомним, что НГТУ и ННГУ планируют направить почти 33 млн рублей на ремонт фасадов учебных корпусов.

Напомним также, что в январе 2018 года нижегородская администрация заявляла о намерении подать иск к подрядчику строительства тренировочной площадки к ЧМ на базе ДЮСШ "Мещера" в связи с задержкой сроков выполнения работ.

СПРАВКА:

Гендиректор ООО "Техно Фасад" (Нижний Новгород) – Александр Пахомов. Основными видами деятельности компании, согласно ЕГРЮЛ, являются работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, а также строительство жилых и нежилых зданий, производство земляных работ, производство прочих строительно- монтажных работ.