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Мост в Гагинском районе Нижегородской области подтоплен из-за паводка 7 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, сообщение о затоплении ежегодно подтапливаемого низководного железобетонного моста между сёлами Юрьево и Мишуково поступило в ЦУКС МЧС в 15:15.
В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с селом Мишуково. Выставлены предупреждающе знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.
Как сообщает МЧС, предусмотрен объездной путь по грунтовой автодороге через деревню Ройка, протяженностью 3 км. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.
Напомним, что по данным на 6 апреля в регионе были подтоплены четыре моста.
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