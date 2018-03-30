Мост в Гагинском районе Нижегородской области подтоплен из-за паводка 7 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мост в Гагинском районе Нижегородской области подтоплен из-за паводка 7 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о затоплении ежегодно подтапливаемого низководного железобетонного моста между сёлами Юрьево и Мишуково поступило в ЦУКС МЧС в 15:15.

В результате затопления автомобильного моста нарушено автомобильное сообщение с селом Мишуково. Выставлены предупреждающе знаки. Жизнедеятельность населения не нарушена. Эвакуация жителей не требуется. Проводится оценка и мониторинг паводковой обстановки в районе.

Как сообщает МЧС, предусмотрен объездной путь по грунтовой автодороге через деревню Ройка, протяженностью 3 км. Вопросы жизнеобеспечения населения (противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение) предусмотрены.

Напомним, что по данным на 6 апреля в регионе были подтоплены четыре моста.