Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля Происшествия

Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля

Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о загорании в квартире в пос. Линда поступило в службы быстрого реагирования в 07:44. В результате пожара выгорела квартира на общей площади 60 кв метров.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 25 человек, 17 единиц техники.