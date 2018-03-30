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Происшествия

Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля

08 апреля 2018 10:41  [1074] Происшествия
Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля

Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля

Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Согласно информации, сообщение о загорании в квартире в пос. Линда поступило в службы быстрого реагирования в 07:44. В результате пожара выгорела квартира на общей площади 60 кв метров.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 25 человек, 17 единиц техники.

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Теги:
МЧС Пожары
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