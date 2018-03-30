Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля
Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Согласно информации, сообщение о загорании в квартире в пос. Линда поступило в службы быстрого реагирования в 07:44. В результате пожара выгорела квартира на общей площади 60 кв метров.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 25 человек, 17 единиц техники.
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