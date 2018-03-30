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Культура и отдых

Три открытые лекции поэта Евгения Стрелкова пройдут в нижегородском "Арсенале" в апреле

08 апреля 2018 13:39  [208] Культура и отдых
Три открытые лекции поэта Евгения Стрелкова пройдут в нижегорсокдом Арсенале в апреле

Три открытые лекции поэта Евгения Стрелкова пройдут в нижегорсокдом Арсенале в апреле

Три открытые лекции поэта Евгения Стрелкова пройдут в нижегородском "Арсенале" в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского филиала ГЦСИ "Арсенал".

Согласно информации, новый цикл лекций нижегородского медиа-художника и куратора Евгения Стрелкова посвящен истории появления технических медиа — фотографии, кино, звукозаписи, радио, телевидения, компьютеров — и тому влиянию, которое оказали эти медиа на науку и искусство.

"Аппараты не только изменили как науку, так и искусство, но и подготовили их синтез, который мы наблюдаем в таких междисциплинарных форматах, как сайнс-арт, медиа-инсталляция, графический звук и технологическое искусство", - отмечается в сообщении.

Первая лекция "Фиксация образа" состоится 11 апреля в 18:00 (12+). Появление технических медиа. Камера-обскура и камера-люцида. Диорамы. Литография. Фантасмагория Робинсона. Зарождение фотографии: Ньепс, Тальбот, Дагер. Цветная и стереофотография. Фотография и искусство. Ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Икс-лучи Рентгена. Классификация технических медиа по Маршаллу Маклюэну.

18 апреля, 18:00. Лекция "Движущиеся картинки"(12+). Движущиеся образы. Протоанимация. Зоетропы. Праксиноскоп Эмиля Рейно. Рождение анимации: Ширяев, Старевич. Опыты Марея, Демени и Майбриджа. Кинетоскоп Эдисона. Кинематограф братьев Люмьер.

25 апреля, 18:00. Лекция "Дальнодействие"(12+). Передача сигнала на расстояние. Электрический телеграф: Шиллинг, Якоби, Морзе. Телефон, фототелеграф. Волны Герца и создание радио.
Вход свободный (Арсенал, Кремль, корпус 6, правое крыло, 1 этаж, лекционный зал).

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