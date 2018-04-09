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Происшествия

СУ СК рассматривает версию отравления газом как причину гибели мужчины в Кулебакском г.о. Нижегородской области

09 апреля 2018 09:36  [922] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области рассматривает версию отравления газом как вероятную причину гибели мужчины в Кулебакского городского округа. Об этом сообщается на сайте СУ СК 8 апреля 2018 года.

Согласно информации, ночью 7 апреля в квартире дома в селе Мурзицы был обнаружен 35-летний мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, в квартире находились 27-летняя женщина, ее муж и двое детей в возрасте пяти лет и двух месяцев. Неожиданно старший ребенок потерял сознание. Женщина успела позвонить родственникам, которые вызвали скорую помощь. Медики, не сумев попасть в квартиру, вызвали сотрудников экстренных служб. В квартире был обнаружен хозяин дома без признаков жизни. Врачам удалось спасти женщину и двоих малолетних детей. В настоящее время дети находятся в районной больнице, угроза их жизни миновала.

Видимых телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было. В настоящее время следователи СК выясняют, было ли исправно газовое оборудование и вентиляционные коммуникации, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.

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