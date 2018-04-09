Двое пенсионеров погибли на пожаре в г.о. Бор Нижегородской области 8 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое пенсионеров погибли на пожаре в городском округе Бор Нижегородской области 8 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 07:44 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в деревне Слободское. Пожарные спасли из дома четверых человек, одна из которых, 64-летняя женщина, была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Одновременно по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек.

В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 45 кв. метров. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших, 83-летнего мужчины и 80-летней женщины. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.