Двое пенсионеров погибли на пожаре в г.о. Бор Нижегородской области 8 апреля

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Двое пенсионеров погибли на пожаре в городском округе Бор Нижегородской области 8 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Согласно информации, в 07:44 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в деревне Слободское. Пожарные спасли из дома четверых человек, одна из которых, 64-летняя женщина, была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Одновременно по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек.
В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 45 кв. метров. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших, 83-летнего мужчины и 80-летней женщины. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.
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