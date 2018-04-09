Последние новости рубрики Происшествия
09 апреля 2018 13:42  [392] Житель г.о. Бор Нижегородской области подозревается в убийстве односельчанина
09 апреля 2018 13:34  [101] Сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с льдины в Сокольком г.о. Нижегородской области
09 апреля 2018 12:52  [591] Девять мостов подтоплено в Нижегородской области из-за паводка по данным на 9 апреля
09 апреля 2018 12:36  [110] МАЗ насмерть сбил пешехода в Балахне Нижегородской области 8 апреля
09 апреля 2018 11:53  [716] Апелляционный суд запретил деятельность игрового клуба в Семёнове Нижегородской области
09 апреля 2018 10:41  [945] Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в 23 кражах из садовых домиков в Балахнинском районе
09 апреля 2018 10:08  [153] Двое пенсионеров погибли на пожаре в г.о. Бор Нижегородской области 8 апреля
09 апреля 2018 09:36  [921] СУ СК рассматривает версию отравления газом как причину гибели мужчины в Кулебакском г.о. Нижегородской области
08 апреля 2018 15:20  [1993] Нижегородский ТРК "Небо" был эвакуирован из-за срабатывания пожарной сигнализации 8 апреля
08 апреля 2018 10:41  [1703] Квартира сгорела в г.о. Бор Нижегородской области утром 8 апреля
Происшествия

Двое пенсионеров погибли на пожаре в г.о. Бор Нижегородской области 8 апреля

09 апреля 2018 10:08  [153] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое пенсионеров погибли на пожаре в городском округе Бор Нижегородской области 8 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, в 07:44 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома в деревне Слободское. Пожарные спасли из дома четверых человек, одна из которых, 64-летняя женщина, была госпитализирована с отравлением продуктами горения. Одновременно по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек.

В результате пожара обгорело имущество в квартире на площади 45 кв. метров. На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших, 83-летнего мужчины и 80-летней женщины. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 человек личного состава и восемь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph