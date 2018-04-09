Прокуратура возбудила дела в отношении сотрудников райадминистрации в Нижегородской области за нарушения при закупках Общество

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Прокуратура возбудила административные дела в отношении двух сотрудников администрации Краснобаковского района Нижегородской области в связи с нарушениями при проведении закупок. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 9 апреля 2018 года.

По результатам прокурорской проверки в феврале 2018 года было установлено, что администрация района не разместила на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок информацию о выполнении муниципального контракта на строительство распределительного газопровода среднего и низкого давлений в р.п.Ветлужский. Кроме того, отчет об исполнении контракта был размещен с нарушением установленных сроков.

В результате два чиновника администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также прокуратурой было возбуждено два административных дела по ч.3 ст.7.30 КоАП РФ (неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов) и ч.2 ст.7.31 КоАП РФ (несвоевременное представление в уполномоченный орган информации и документов об исполнении муниципальных контрактов). Материалы направлены в управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.